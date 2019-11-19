На Кубани за 10 месяцев 2019 года введено в строй 3,23 млн квадратных метров жилья

С января по ноябрь текущего года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 3,23 млн кв. м жилья. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном департаменте строительства.

Около 65 % введенного в строй жилья обеспечили Краснодар, Анапа, Новороссийск и Сочи. Доля индивидуального жилья в общем объеме сданных «квадратов» составляет 46,67 %. «При строительстве традиционно используется кирпич, камень, стеновые блоки преимущественно местного производства», – акцентировали в департаменте.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 43,4 тыс. квартир. Общая площадь введенного в строй жилья составляла 2,88 млн кв. м, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Михеенко