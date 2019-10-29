Ввод в эксплуатацию жилья в Краснодарском крае увеличился на 9,5%

За девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 43,4 тыс. квартир (включая 21 квартиру, построенную населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства). Общая площадь введенного жилья составила 2,88 млн кв. м. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Краснодарстат.

По данным статистики, средняя площадь квартир, построенных застройщиками, составила 47,8 кв. м. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилья квартирного типа составила 48,59 тыс. руб. В январе-сентябре 2018 года она составляла 47,25 тыс. руб.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме составила 45,5% против 39,1% за соответствующий период прошлого года. Всего индивидуальными застройщиками построено 10,5 тыс. домов. Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составила 1,3 млн кв. м. Это на 25,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Дмитрий Михеенко