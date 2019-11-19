Михаилу Колмыкову возместят расходы на адвоката

Ленинский районный суд Ростова постановил возместить основателю и бывшему гендиректору банка «Кредит Экспресс» Михаилу Колмыкову 500 тыс. руб., которые он потратил на услуги адвокатов. Информация о деле содержится в картотеке суда, факт принятия в решения в свою пользу „Ъ-Юг“ подтвердил сам господин Колмыков.

«Мы подавали на взыскание 700 тыс. руб., несмотря на то, что было потрачено больше. Но суд постановил возместить 500 тыс. руб.»,— отметил он.

Напомним, основателя и бывшего гендиректора банка «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова обвиняли в незаконном выводе из кредитной организации 26 млн руб. посредством выдачи трех кредитов, превышающих установленный банком лимит. Однако суд установил, что такой регламент выдачи кредитов был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина под документом оказалась поддельной. Господин Колмыков был оправдан.

Подробнее о деле Михаила Колмыкова читайте в материале „Ъ-Юг“ «„Кредит Экспресс“ промчался мимо срока».

Кристина Федичкина