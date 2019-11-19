Пять российских вузов вошли в топ-100 предметного рейтинга THE

Пять российских вузов вошли в сто лучших позиций предметных рейтингов, сообщает британский журнал Times Higher Education (THE). Вместе с тем ни одно из 39 представленных в рейтинге российских учебных заведений не входит в топ-100 лучших по миру — самую высокую позицию занимает МГУ с 189-м местом.

В рейтинге «Физические науки» в сотню лидеров вошли Московский физико-технический институт (МФТИ) и Московский государственный университет (МГУ) с 45-м и 81-м местом соответственно. В разделе «Искусство и гуманитарные науки» 72-ю позицию также занял МГУ, в категории «Бизнес и экономика» 94-е место заняла Высшая школа экономики, а в разделе «Компьютерные науки (информатика)» — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и МФТИ (74-е и 95-е место). Казанский федеральный университет занял 94-ю позицию в разделе «Образование».

Напомним, в сентябре THE опубликовал результаты ежегодного рейтинга лучших университетов мира. Лучшим высшим учебным заведением мира четвертый раз подряд был признан Оксфордский университет.

Подробности — в материале “Ъ” «В России стало больше лучших университетов».