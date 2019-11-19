В Ростове и Краснодаре в увеличился спрос на автозапчасти

Спрос на автозапчасти среди жителей Ростова за год вырос на 19%, сообщает пресс-служба «Авито». Средняя цена объявления о продаже запчастей по городу увеличилась на 15% до 9,2 тыс. руб. В соседнем Краснодаре спрос на автозапчасти вырос на 10%, при этом средняя цена объявления о продаже запчастей возросла на 2% до 6,6 тыс. руб.

Сильнее всего в обоих городах увеличился интерес на целые автомобили, продаваемые на запчасти. При этом 25% спроса в Ростове и Краснодаре пришлось на кузова. В Ростове на втором месте по числу запросов оказались детали двигателя (14%), на третьем – старые или битые машины целиком (9%). В Краснодаре вторыми по популярности стали старые или битые машины целиком (15%), третьими – детали двигателя (12% ). Наименьшим спросом в обоих городах пользовались аккумуляторы и запчасти для ТО – по 1% от всех запчастей.

О ситуации со спросом на автомобили для разбора по России читайте в материале “Ъ” «Машины покупают ради запчастей»

Дарья Голякова