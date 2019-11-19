«Алроса» отменила недавно открытые рейсы из Петербурга в Новокузнецк

Авиакомпания «Алроса» временно приостановила выполнение рейсов из Пулково в Новокузнецк. Связано это с невысоким спросом на данное направление со стороны пассажиров, сообщает со ссылкой на генерального директора компании-перевозчика Андрея Гулова «Фонтанка.ру».

По словам топ-менеджера «Алросы», исключением станет период новогодних праздников — с конца декабря до первой половины января, когда выполнение рейсов будет продолжено. При этом господин Гулов не исключил, что с апреля 2020 года направление вновь будет открыто, если авиакомпании совместно с администрацией Кемеровской области, а также аэропортами Новокузнецка и Петербурга удастся стимулировать спрос.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рейсы Санкт-Петербург – Новокузнецк авиакомпания «Алроса» запустила с конца сентября этого года.