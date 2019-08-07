Авиакомпания «Алроса» запускает регулярные рейсы между Петербургом и Новокузнецком

C 21 сентября 2019 года авиакомпания «Алроса» запускает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Новокузнецк – Санкт-Петербург. Они будут выполняться по одному разу в неделю в одном направлении на самолетах Boeing-737-800, сообщили в пресс-службе аэропорта Спиченково.

Рейс ЯМ-607 будет вылетать из Петербурга по субботам в 22:45 и прибывать в Новокузнецк на следующее утро в 07:45 местного времени (03:45 мск). В обратном направлении рейс ЯМ-608 будет отправляться по воскресеньям в 08:55 местного времени (04:55 мск) с прибытием в Петербург в 10:00.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 1 октября европейский лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Пулково в Лондон.