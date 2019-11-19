Дума Екатеринбурга разрешила построить мечеть «Нур-Усман» на Сортировке

Депутаты думы Екатеринбурга проголосовали за присвоение религиозного статуса земельному участку, где планируется построить мечеть «Нур-Усман». Речь идет об участке на улице Строительной в районе Сортировки, застройщиком выступает компания «Эфес». Решение поддержали все депутаты гордумы.

Напомним, до ноября молельный дом находился на улице Декабристов. В 2006 году планировалось построить соборную мечеть на берегу реки Исеть. В 2007 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, однако на этом строительство закончилось. Рядом с временной мечетью УГМК планировали возвести ледовую арену. После видеообращения мусульман к президенту России Владимиру Путину в июне, в котором они попросили построить соборную мечеть в городе, власти решили перенести мечеть на участок на Сортировке около рыночного комплекса «Таганский ряд».

Дарья Соколова