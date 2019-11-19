Аэропорт Толмачево планирует обслужить более 6,7 млн пассажиров в 2019 году

Пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачево превысит 6,7 млн человек по итогам 2019 года, сообщил председатель совета директоров «Корпорации АЕОН» Роман Троценко в рамках международного форума «Транспорт России». Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на его слова, более 4,3 млн пассажиров перевезет авиакомпания «Сибирь».

По данным Романа Троценко, Новосибирск является вторым трансферным аэроузлом в стране после столичного. Сегодня новосибирский аэропорт имеет 95 направлений маршрутной сети и 2300 реальных вариантов пересадок.

В 2018 году аэропорт Толмачево обслужил 5,9 млн пассажиров, за десять месяцев 2019 года аэропорт — более 5,67 млн пассажиров, к 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год.

О том, как сибирские аэропорты нарастили пассажиропоток в этому году, читайте в материале “Ъ” «Сибирь укротила трафик»

Оксана Павлова