Сибирь укротила трафик

Аэропорты Сибирского федерального округа в первом полугодии 2019-го улучшили показатели пассажиропотока на внутренних линиях. Так, по данным Росавиации, российские авиакомпании в этом регионе с января по июнь перевезли 2,3 млн человек, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. По мнению руководства аэропортов, росту пассажиропотока послужило увеличение количества рейсов, а также субсидирование региональных перевозок в Сибирском регионе. Однако дальнейший рост трафика в аэропортах Сибири сомнителен, в первую очередь произойдет его перераспределение, в том числе на другие виды транспорта, считают эксперты.



Рейсы настроились на регионы

Начальник службы авиационной коммерческой деятельности АО «Аэропорт Толмачево» Игорь Леонтьев объясняет рост пассажиропотока в Сибири на внутренних воздушных линиях появлением дополнительных рейсов, которые были открыты в осенне-зимний период 2018 и 2019 годов. Так, например, из Новосибирска авиакомпания «Аэрофлот» открыла четвертый рейс в Москву, дополнительные частоты появились также у S7 Airlines по маршрутам Дальний Восток, Восточная Сибирь и Юго-Восточная Азия. «Также рост обусловлен открытием новых направлений полетов в весенне-летнем расписании 2019 года, увеличением частоты на существующих направлениях — Москва, Санкт-Петербург, региональные маршруты, направления Дальнего Востока, юга РФ, европейской части РФ, направлений СНГ»,— рассказал представитель аэропорта.

В Толмачево с января по июнь 2019-го пассажиропоток вырос на 415,8 тыс. пассажиров (16,1%) и составил 2,9 млн человек. Наиболее востребованные в регионе авиамаршруты — Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Бангкок, Камрань, Пхукет, Бишкек и Ташкент.

По мнению исполнительного директора отраслевого агентства «Авиа­порт» Олега Пантелеева, генерация трафика в Толмачево произошла по причине организации стыковочных рейсов силами авиакомпании S7 Airlines. «Этим летом они очень существенно увеличили количество рейсов, привлекая в Новосибирск трансферных пассажиров»,— полагает эксперт.

Рост пассажиропотока в аэропорту Омска связан с увеличением числа рейсов на московском направлении (выполнение третьего рейса авиакомпанией «Аэрофлот», открытие с 29 октября 2018 года рейсов в Москву авиакомпанией «Северный ветер» и с 4 апреля 2019 года авиакомпанией «Победа»), а также с расширением региональных направлений, считает генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов. С начала года в омском аэропорту количество пассажиров выросло на 30% в сравнении с прошлым годом — до 598,5 тыс. человек, в том числе на внутренних воздушных линиях рост составил 35%, на международных — 2%.

Еще одним важным фактором роста пассажирооборота, по его мнению, стала программа субсидируемых региональных перевозок. В первом полугодии 2019-го федеральным бюджетом и бюджетом Омской области были субсидированы региональные маршруты по направлениям Екатеринбург, Красноярск (авиакомпания «Нордстар») и Казань, Самара (авиакомпания «ЮВТАэро»), бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа также субсидированы маршруты в Новый Уренгой и Салехард (авиакомпания «Ямал»), при участии Ханты-Мансийского автономного округа субсидируются региональные маршруты в Сургут и Ханты-Мансийск (авиакомпания «Ютэйр»). Доля региональных перевозок в аэропорту Омска при этом выросла в первом полугодии 2019-го с 6,5 до 10,2%, отметил Олег Селиверстов.

В настоящее время в России действует программа субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, а также программа поддержки межрегиональных рейсов, в том числе в Сибирском федеральном округе. Согласно поручению президента РФ, к 2024 году половина рейсов внутри страны должна выполняться напрямую, минуя Москву. В 2018 году такие рейсы составили около 25%. Росавиация к концу 2019 года ожидает увеличения доли региональных рейсов в обход Москвы до 39%, а к 2024-му — до 51,35% от общего числа полетов на внутренних воздушных линиях. Правила субсидирования, введенные в 2013 году, дают возможность перевозчику компенсировать недополученные на региональных маршрутах доходы при условии продажи билетов на субсидируемые рейсы по спецтарифу, предельный размер которого зависит от дальности полета.

Руководство воздушной гавани Томска также связывает динамику пассажирооборота с увеличением количества рейсов как на московском, так и на региональных направлениях. Общий объем пассажиропотока в первом полугодии 2019-го здесь достиг отметки 346,2 тыс. человек, показав рост на 29,6%. При этом объем перевозок на внутренних воздушных линиях в июле 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го вырос на 27,5%. «В аэропорту Томска впервые с начала 90-х годов количество обслуженных пассажиров достигло рекордного показателя — более 80 тыс. человек за месяц»,— рассказал директор аэропорта Томск Роман Фроленко. Появились рейсы в Иркутск, Екатеринбург, Нижневартовск, возобновились рейсы в Абакан, Барнаул и Казань.

Наибольший рост пассажирооборота среди сибирских аэропортов в первом полугодии 2019-го показал Абакан. Здесь трафик вырос на 38%, до 113 тыс. пассажиров. Помимо субсидируемых рейсов, драйвером позитивной динамики стало, по мнению руководителя авианаправления сервиса для организации путешествий Onetwotrip Леонида Рябоштана, перераспределение пассажиров. «Этой зимой железнодорожный вокзал Абакана реконструировался, что могло поспособствовать тому, что пассажиры ради комфорта стали выбирать авиатранспорт»,— считает собеседник.

Снижение пассажиропотока с января по июнь 2019 года продемонстрировал красноярский аэропорт Емельяново. Трафик здесь, по данным Росавиации, упал на 2%, до 1,14 млн человек. При этом пассажиропоток в аэропорту Черемшанка (второй аэропорт в Красноярске, находящийся в 4 км от Емельяново) в этом году вырос в 3,5 раза по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года — до 24,4 тыс. человек. Черемшанка — новый аэровокзал региона, строительство которого началось в октябре 2017 года, он открылся вместо терминала, сгоревшего в декабре 2012 года. Площадь терминала составляет почти 1,4 тыс. кв. м. Он оборудован залами ожидания, прилета и выдачи багажа, досмотра и вылета. По мнению Леонида Рябоштана, открытие нового аэропорта стало одной из причин снижения пассажиропотока в Емельяново. Однако в будущем, считает эксперт, динамика красноярского аэровокзала восстановится за счет открытия авиакомпанией «Аэрофлот» собственного хаба в Красноярске, запланированного на 2020 год. «Его появление окажет воздействие на распределение пассажиропотока, но предсказать насколько пока невозможно»,— отмечает эксперт рынка авиаперевозок.

Субсидиями сыт не будешь

По мнению Олега Пантелеева, трафик в Сибири сохраняет положительную динамику прежде всего из-за низкого роста цен на авиабилеты в сравнении с другими группами товаров и услуг. «Фактически авиаперелеты становятся более привлекательны. Это происходит и из-за развития лоукостеров, и из-за реализации программ поддержки авиаперевозок. Но главное — здесь действует эластичность спроса, чем дешевле — тем больше пассажиров»,— полагает собеседник.

Способствует росту трафика и обновление авиапарка российскими перевозчиками, которые, как считает господин Пантелеев, рассчитывают на рост спроса на туристических направлениях. «Рост провозных емкостей — один из главных драйверов»,— уверен он.

В то же время субсидированные авиаперевозки увеличивают пассажиропоток не столь значительно. «Московское направление по-прежнему генерирует гораздо больший пассажиропоток, чем другие линии. С учетом того, что полеты в Москву не субсидируются, получается, что для большей части пассажиров субсидии ничего не значат»,— делает вывод Олег Пантелеев.

Субсидируемые авиаперевозки могли сказаться на увеличении объема перевозок в целом, но переоценивать их не стоит, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. «Их долю в общем объеме перевозок в округе можно оценить в диапазоне от 10 до 20% в зависимости от конкретного региона»,— сообщил собеседник.

Сохранить, не увеличить

Скорее всего, дальнейший рост пассажиропотока в Сибири будет не очень большим, в первую очередь произойдет его перераспределение с других направлений и других видов транспорта, считает Леонид Рябоштан.

«Если авиакомпании смогут удержать тарифы на прежнем уровне, еще год-два рост сохранится,— добавляет Олег Пантелеев.— Но этот вариант развития событий — оптимистичный. Реально темпы роста перевозок начнут снижаться».

По мнению Дмитрия Баранова, дальнейший рост авиаперевозок в округе будет зависеть от ситуации в экономике, в частности от стоимости авиационного топлива, аэропортовых услуг авиакомпаниям, а также доходов населения. «Имеет значение и то, какой будет сетка полетов в оставшиеся месяцы года, не произойдет ли ее сокращение из-за наступления осенне-зимнего сезона. С учетом всех этих факторов не исключено, что в оставшееся до конца года время объем авиационных перевозок в округе может быть на уровне прошлого года или чуть больше, а активный рост может начаться с будущего года»,— полагает эксперт.

Несмотря на произошедшую в последние годы значительную пере­ориентацию рынка авиаперевозок на внутренние линии, перевес в пассажирообороте все-таки сохранится за международными воздушными линиями, отмечают эксперты.

Инициаторы трафика Всего, по данным Росавиации, из регионов Сибири и на внутренних, и на международных воздушных линиях перевезено в первом полугодии 2019-го более 7 млн человек. Наибольшее количество пассажиров в Сибири из числа российских авиаперевозчиков как на внутренних, так и на международных рейсах перевезла авиакомпания S7 Airlines. Однако точное число перевезенных пассажиров в Росавиации не назвали, сославшись на внутренний регламент. В S7 Airlines на запрос СМИ не ответили. Второй лидер по объему пассажиропотока в Сибири — авиакомпания «Аэрофлот», которая перевезла, по данным Росавиации, на внутренних линиях в январе–июне этого года 485 тыс. человек, что на 21,6% больше, чем в прошлом году. Авиакомпания «Глобус» (входит в группу S7) нарастила трафик незначительно — на 2,7%, до 374 тыс. человек. «Нордстар» обслужила в округе в первом полугодии 220 тыс. пассажиров, что меньше на 3,4%. На международных воздушных линиях российские авиакомпании перевезли из регионов Сибири с января по июнь этого года 728,1 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в прошлом году. Помимо S7, лидеры по объему перевозок в этом сегменте в сибирских регионах — Azur Air, она обслужила в первом полугодии 146,6 тыс. пассажиров (рост на 7,2%), «Роял флайт» (Royal Flight, бывшая «Абакан-авиа») — 97,3 тыс. (падение на 4,1), а также авиакомпания «Икар» — 42,7 тыс. человек (падение на 24,7%). Согласно данным Росавиации РФ, удельный вес 15 отечественных авиакомпаний от общего объема гражданской авиации составил в январе–июле 2019 года 92,8% против 92,1% за аналогичный период прошлого года. В этот список входят «Аэрофлот», S7 Airlines, «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ютэйр», Azur Air, «Северный Ветер», «Глобус», «Ред Вингс», «Икар», «Роял флайт», «Ямал», «Нордавиа — региональные авиалинии», «Аврора». Эти компании в январе–июле текущего года перевезли 66,7 млн пассажиров, что на 12,7% больше аналогичного периода 2018 года (59,2 млн пассажиров).

Лолита Белова