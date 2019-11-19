«Стройка века»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что расположится на новых площадях самого продающего молла в мире.

Bal Harbor Shops в Майами, основанный полвека назад, держит рекорд лучше всего продающего молла из расчета на кв. м площади — и не только в США, но и в мире. В 2017 году было объявлено об удвоении площадей и начале стройки длиною в несколько лет, чтобы создать обновленный молл, а в 2018 году подписан финальный план стройки. Я встретилась с управляющим партнером Bal Harbor Shops Мэттью Уитманом Лазенби, представителем четвертого поколения в семейном бизнесе и третьего поколения со времен открытия Bal Harbor Shops, чтобы узнать больше про стройку века.

— Когда появилась идея расшириться? — Хоть план мы и подписали только в 2018 году, идея расширения появилась еще в начале 2000-х. А мой дед, который открыл Bal Harbor Shops в 1965 году, подумывал увеличить площади чуть ли не с момента этого открытия».

Сейчас строительство в его первой стадии: улучшили условия для заезда машин, строят новый гараж, когда его построят, снесут старый. На этом месте построят новые торговые площади. Откроют новые бутики к концу 2023 — началу 2024 года.

Любопытно, что еще в 2017 году было объявлено, что в молле появится нью-йоркский универмаг Barney’s, который сейчас на грани банкротства.