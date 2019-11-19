Скверу у драмтеатра в Екатеринбурге вернули статус территории общего пользования

Дума Екатеринбурга вернула земельному участку со сквером у драмтеатра статус территории общего пользования. Депутаты приняли решение единогласно без обсуждения вопроса.

Напомним, в середине февраля дума перевела сквер около драмтеатра в зону религиозного значения. На этой площадке планировалось построить храм Святой Екатерины к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Арендатором участка стал «Фонд Святой Екатерины». Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК.

Однако в середине мая в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования участок бывшего Уральского приборостроительного завода набрал более 57%, за территорию за Макаровским мостом проголосовало 39% участников опроса. Сейчас застройщик разрабатывает «дорожную карту» совместно с региональными и местными властями, Екатеринбургской епархией.

Дарья Соколова