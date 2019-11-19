После частичного затопления дебаркадера на Оке проводится прокурорская проверка

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с частичным подтоплением двухъярусного дебаркадера «На волне», пришвартованного к левому берегу Оки в районе метромоста. Известно, что сооружение использовалось как кафе-гостиница.

Напомним, сообщение о происшествии поступило в нижегородское управление МЧС утром 19 ноября. Первый этаж дебаркадера ушел под воду, второй остался незатронутым. Пострадавших и погибших нет. В результате затопления произошел разлив топлива, на поверхности реки образовалась масляная пленка площадью около 300 кв. м. Экологической угрозы нет. На месте происшествия работают водолазы, чтобы установить причину затопления и определить способы эвакуации дебаркадера.

Анастасия Еремина