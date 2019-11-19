На Оке из-за подтопления дебаркадера произошел разлив топлива

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Неэксплуатируемый дебаркадер (нужен для перегрузки пассажиров или грузов на судно) частично ушел под воду в результате подтопления. Он стоит на Оке в районе улицы Марата. Пострадавших и погибших нет, в результате происшествия произошел разлив топлива на реке. Об этом сообщает нижегородское управление МЧС.

Первый этаж дебаркадера ушел под воду, второй этаж не затонул. Угрозы возгорания нет. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия происшествия, на месте работают 25 человек и семь единиц техники.

Анастасия Еремина