СК начал проверку по факту массового ДТП на Ставрополье

Следователи СКР начали проверку безопасности услуг по перевозке пассажиров микроавтобусом, попавшим в массовое ДТП в Кочубеевском районе Ставропольского края. По результатам проверки в СКР будет принято процессуальное решение.

В Кочубеевском районе Ставропольского края сегодня в 8:20 произошла массовая автоавария с участием пяти автомобилей, включая микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них семеро — пассажиры маршрутки.

Всего на момент аварии в рейсовом микроавтобусе находились десять человек.

Дарья Голякова