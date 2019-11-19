В массовом ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали девять человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края сегодня в 8:20 произошла массовая авария с участием пяти автомобилей, включая микроавтобус и грузовик, сообщает «Интерфакс-Юг». Есть пострадавшие.

«В 8:20 мск поступило сообщение о том, что на выезде из села Ивановское Кочубеевского района произошло столкновение пяти автомобилей, в числе которых рейсовый микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них семеро — в маршрутке», — передает издание слова представителя ГУ МЧС России по региону.

Всего на момент аварии в рейсовом микроавтобусе находились десять человек.

Дарья Голякова