Объем сделок с офисами в Петербурге по итогам года ожидается на 24% ниже, чем в 2018

За третий и неполный четвертый квартал текущего года объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге) составил 79,8 тыс. кв. м. Аналитики компании Bright Rich | CORFAC International ожидают, что до конца года этот показатель достигнет лишь 95,5 тыс. кв. м, что на 24% меньше, чем результат за 2018 год.

Наибольшее число сделок с офисной недвижимостью с января пришлось на объекты класса В+ – 44%. С объектами А-класса было заключено 26% от объема сделок, классом В – 30%.

В текущем году на рынок города были выведены шесть офисных объектов общей площадью 29,3 тыс. кв. м. До конца года к вводу в эксплуатацию запланировано еще около 119 тыс. кв. м.

Ранее эксперты сообщали, что в Петербурге за девять месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 40,2 тыс. качественной офисной недвижимости. Данный результат в 1,3 раза уступает показателям за аналогичный период прошлого года.