В Петербурге могут открыть новые японские рестораны и начать производить сакэ

В рамках XII Петербургского международного инновационного форума состоялась встреча вице-губернатора Олега Маркова и других представителей Смольного с генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге Ясумасой Иидзима и специалистами 20 японских компаний. Стороны обсудили возможности развития японского бизнеса в Петербурге и вопросы инвестирования в городские проекты.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, в настоящий момент в городе работают около 50 компаний с японскими инвестициями. В ходе встречи их представители, в частности, выразили заинтересованность в изучении проекта Международного центра восточных единоборств, создании в Петербурге новых качественных японских ресторанов и производстве традиционного японского алкогольного напитка сакэ. По поручению вице-губернатора Маркова в адрес компаний, заинтересовавшихся инвестиционными проектами города, будут направлены необходимые материалы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о намерении японского автоконцерна Toyota инвестировать в свой петербургский завод 20 млрд рублей.