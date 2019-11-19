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«Астон» реконструирует зерновой терминал в Ростове за 1 млрд рублей

Компания «Астон» Вадима Викулова реконструирует портовой терминал в Ростов и расширит его возможности по приемке и отгрузке зерновых культур, увеличив его емкость до 112 тыс. т, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Работы по проекту компания намерена завершить в 2022 году, инвестиции в проект составят около 1 млрд руб.

«К концу 2024 года донской экспорт сельхозпродукции должен вырасти на 42,5% и достичь $7,7 млрд. И компания «Астон», которая активно включилась в реализацию нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи»,— передает пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

После реконструкции терминала «Астон» планирует ежегодно отгружать из ростовского порта около 5 млн т зерна.

Дарья Голякова


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