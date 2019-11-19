Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой

Редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова найдена живой, ее жизнь — вне опасности, сообщили пресс-секретарь Главного управления МВД по Москве Юрий Титов. Ранее по факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

17 ноября утром 29-летняя Маргарита Игнатова вышла из дома и пропала. 18 ноября девушка не появилась на работе и не вышла на связь.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает»,— рассказал господин Титов (цитата по ТАСС). Где и при каких обстоятельствах была найдена редактор, в ведомстве не уточнили.