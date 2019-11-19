СКР возбудил уголовное дело после исчезновения редактора «Интерфакса»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) после исчезновения в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой. Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, девушка пропала утром 17 ноября.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просьба сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО 8-499-906-67-18, 8-495-690-44-51 — дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве»,— сказала ТАСС госпожа Иванова.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, 29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома на Весенней улице в церковь и пропала. 18 ноября она не появилась на работе и не выходила на связь.