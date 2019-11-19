SAP и Минкомсвязь запускают акселератор для стартапов

Немецкий производитель программного обеспечения SAP и подведомственный Минкомсвязи России Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники запускают совместный акселератор, сообщили представители компаний. Основной его целью станет развитие и поддержка цифровых решений участников российской экосистемы, техническая помощь в разработке программного обеспечения, сертификации продукции, совместное продвижение и позиционирование программного обеспечения, а также включение разработанных решений в глобальный продуктовый портфель SAP.

Сбор заявок на участие в программе продлится до февраля 2020 года. По итогам отбора в программе останется десять стартапов. По оценке SAP, для успешного прохождения всех этапов акселератора вложения компании в каждый стартап составят 1,5–3 млн руб.

Юлия Тишина