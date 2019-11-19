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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани остались активными два очага природных пожаров

В настоящий момент на территории Краснодарского края действует два очага природных пожаров в Сочи и Туапсинском районе. Все они локализованы, сообщили в ГУ МЧС по региону. В течение суток был ликвидирован один ранее действовавший пожар. К ликвидации возгораний привлечено 289 человек и 59 единиц техники.

Спасатели напоминают, что в связи с установившейся сухой погодой и увеличением на территории края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров – особый противопожарный режим введен на всей территории региона. В связи с этим запрещается разводить открытый огнь в данный период.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по указанию главы региона к круглосуточному патрулированию въездов в лесные массивы с понедельника, 18 ноября, вышли более 360 человек. Это, по мнению губернатора, должно ограничить доступ людей в леса, поскольку природные пожары, как правила, возникают вследствие антропогенного воздействия.

Василий Хитрых


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