Губернатор Кубани распорядился круглосуточно патрулировать въезды в лесные массивы

Более 360 человек приступили к круглосуточному патрулированию въездов в лесные массивы. Эта работа организована по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава региона также подписал постановление о введении на территории всего края особого противопожарного режима. Такое решение принято в связи с высокой пожароопасной обстановкой в регионе.

За неделю площадь пожаров на землях лесного фонда Кубани сократилась с более чем ста гектаров до 19. Сейчас действуют два пожара – в Мостовском и Туапсинском районах.

При этом сохраняется сложная ситуация на землях федерального значения в Сочи. Здесь сосредоточена основная часть сил и средств.

Как сообщает пресс-служба администрации края, всего в ликвидации пожаров принимают участие порядка 300 человек, задействовано более 60 единиц техники.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что по подозрению в поджогах лесной подстилки задержаны два человека в Северском районе и еще двое – в Мостовском районе.

Елена Рыжкова