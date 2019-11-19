Для обвиняемой к причастности к теракту Шохисте Каримовой обвинение просит 20 лет

Обвинение запросило для Шохисты Каримовой, обвиняемой к причастности к теракту в петербургском метро весной 2017 года, 20 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

Иск ГУП «Петербургский метрополитен» в размере 110,5 млн рублей прокурор попросила удовлетворить в полном объеме. Потерпевшая попросила суд при вынесении приговора быть менее гуманным и вынести самое строжайшее наказание.

Напомним, что накануне на заседании Второго Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова запросила от 27 лет колонии общего и строгого режима до пожизненного заключения для одиннадцати фигурантов дела о теракте. Пожизненный срок и штраф в размере 1 млн рублей каждому прокуратура просит для четверых обвиняемых: Аброра Азимова, Акрама Азимова, Мухамадюсупа Эрматова и Ибрагимжона Эрматова.

Марина Царева