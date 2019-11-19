ММК сформировал портфель проектов по цифровизации бизнеса

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) совместно с компанией «Делойт», СНГ создали перечень проектов цифровой трансформации ММК до 2025 года. Результатом комплексного отбора стали 110 проектов в 18 функциональных областях основной деятельности компании, которые лягут в основу стратегии цифровизации ММК.



Высокая готовность ММК к внедрению современных цифровых решений обусловлена зрелостью промышленной автоматизации и широким использованием информационных систем. Методология «Делойта» позволила не только сбалансировать цифровое развитие между переделами в цепочке создания ценности, но и обеспечить планомерное повышение технологической зрелости между функциональными областями.

Среди отобранных проектов традиционно лидируют программы, направленные на повышение эффективности труда и укрепление позиций на приоритетных рынках. Однако стоит отметить, что цифровизация коснется всех стратегических направлений ММК.

В планах ММК — построение экосистемы взаимодействия с потребителем. Она должна упростить и ускорить размещение заказов, повысить удобство отслеживания статуса исполнения, обеспечения контроля за взаиморасчетами и совместным планированием действий. Для этого предполагается использовать возможности последней версии учетной системы ORACLE OeBS и адаптированной системы календарного планирования производства АС ОКПП компании «Аусферр».

На основном производстве предусмотрена реализация проектов, которые снижают расход материально-энергетических ресурсов и позволяют повысить выход металла, годного с первого предъявления, при одновременном повышении эффективности операций. Оптимизация использования железорудного сырья и его полезных компонентов начинается с идентификации химического состава сырья при приеме от поставщиков и подборе соответствующих технологических режимов работы оборудования. Использование машинного зрения и автоматизация отбора и исследования проб должны повысить скорость идентификации отклонений технологического процесса, существенно снизить непроизводительные затраты и вторичную переработку отбракованной продукции на большинстве переделов.

Ремонтные службы также будут способствовать повышению общей эффективности благодаря реализации проектов предиктивной аналитики, мобильным рабочим местам ремонтного персонала и использованию инструментов интегрированного планирования, которые позволяют оценить последствия изменений первоначальных графиков проведения ремонтных работ. Качество и оперативность проведения ремонтных работ предполагается дополнительно повысить за счет интеллектуального управления наличием запасных частей и 3D-печати некоторых особенно ответственных позиций.

Директор по экономике ММК Андрей Еремин отметил: «Мы отбирали проекты для включения в стратегию цифровизации ММК до 2025 года, руководствуясь комплексной оценкой, учитывающей соответствие стратегии комбината, корпоративным требованиям по окупаемости, сбалансированности рисков и другим важным факторам. Финальный портфель проектов характеризуется более высокой плановой окупаемостью, чем нормы ММК по рентабельности операционной деятельности. Необходимо отметить, что наш цифровой портфель включает в себя доходные, платформенные и исследовательские инициативы. Ожидается, что общий объем проектов цифровизации увеличит EBITDA комбината не менее, чем на 4,5%».

«ММК очень прагматично подошел к формированию состава проектов стратегии цифровизации, оценив не только собственную готовность к реализации с точки зрения доступности данных, зрелости бизнес-процессов и персонала, но и возможности рынка по предоставлению локализованных и проверенных решений. Мы рады, что адаптированная под требования ММК методология «Делойта» смогла полностью обеспечить достижение поставленных перед проектом целей и позволила совместной команде сформировать органичный портфель проектов, дополняющий стратегические направления развития ММК», — комментирует Александр Олейник, директор ООО «Делойт Консалтинг».

О компании ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Компания производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группой ММК было произведено 12,7 млн т стали и реализовано 11,7 млн т металлопродукции. Выручка Группы за 2018 год составила 8,214 млрд долл. США, EBITDA — 2,418 млрд долл. США.