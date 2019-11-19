Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Башкирии приговорен к восьми годам колонии строгого режима

Уфимский районный суд сегодня приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии (до июля 2017 года), а ныне адвоката Ильнура Юсупова. Он признан виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 3,4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч 1, 4 ст. 286), а также в получении взятки (ч. 5 ст. 290). Приговор зачитал судья Антон Медведев.

Суд пришел к выводу о том, что в 2011 году полицейский разработал план по завладению земельными участками в Дмитриевском сельсовете Уфимского района с помощью своего тестя Михаила Андреева, который в то время возглавлял сельсовет. К 2016 году Ильнур Юсупов, как сообщало обвинение, используя родственные связи и служебное положение в МВД, смог изъять из муниципальной собственности и оформить на членов семьи и знакомых около 120 га земель сельхозназначения в деревне Ушаково под Уфой. Ущерб муниципалитету следствие оценило в 6 млн руб.

Тесть полицейского, Михаил Андреев, проходил вторым обвиняемым в этом уголовном деле. Суд признал его виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

В ноябре 2017 года по заявлению экс-прокурора Башкирии Андрея Назарова у Ильнура Юсупова и членов его семьи было конфисковано имущество стоимостью 18 млн руб., законность приобретения которого они не смогли доказать в суде. В том числе — Toyota Highlander, квартира площадью 163 кв. м, дом и участок под Уфой, а также половина доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка. Официальный годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 млн руб. в год, а рыночную стоимость имущества семьи прокуратура ориентировочно оценивала в 200 млн руб.

В ходе процесса о конфискации имущества Ильнур Юсупов был уволен из МВД за утрату доверия. Его тесть уволился по собственному желанию.

В ходе следствия и в суде вины они не признали.

Подробности судебного процесса — в ближайшем выпуске “Ъ-Уфа”.

Влада Шипилова