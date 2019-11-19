Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

По его словам, компания ожидает решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом». «Это означает более дешевую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с "Газпромом" еще будет действовать»,— сказал господин Возняк.

Ранее PGNiG передала «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года. В компании утверждают, что американское сырье обходится существенно дешевле российского.

Подробнее о решении Польши — в публикации “Ъ” «Польша не ждет российский газ».