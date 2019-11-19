19 ноября, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

8

Мужское пончо и хайкеры: в Москве появилась капсула Polo Sport Outdoor

В ЦУМе стартовали продажи капсульной коллекцией Polo Sport Outdoor от Polo Ralph Lauren, ставшей современным прочтением архивных моделей легендарного американского бренда.

В центре коллекции — потрясающей визуальной красоты вязаное пончо в аутентичной расцветке и куртка с принтом River Guide, впервые представленным в 1998 году в рамках коллекции Sportsman. Из функциональных вещей — жилетка со съемной сумкой, брюки карго из нейлона, походный рюкзак, панама c широкими полями, бейсболка, а также hiking boots в зеленом и красном цветах с контрастной шнуровкой. Аутдорную эстетику коллекции дополняют винтажные патчи с логотипом бренда.

Капсула представлена в России эксклюзивно в ЦУМе в пространстве Polo Ralph Lauren на втором этаже department store и на сайте магазина.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль АРТ#51

от 18.11.2019

Стиль Travel#50

от 13.11.2019

Стиль Украшения#49

от 12.11.2019

Стиль Инициативы#48

от 31.10.2019

Стиль Часы #45

от 15.10.2019

Профиль пользователя