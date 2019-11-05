3 Фото: Getty Images По ходу пьесы Мужская удобная обувь для городских прогулок — выбор «Коммерсантъ Стиль»















Прогулки — занятие не только приятное, но и полезное. Исследование Стэнфордского университета показало, что с помощью ходьбы можно улучшить не только физическое состояние, но и мыслительные процессы благодаря притоку крови к головному мозгу. Прогулки длительностью 40–45 минут действительно способствуют появлению новых идей. Чтобы креативность в холодный сезон не ослабевала и, подобно Стиву Джобсу, можно было с легкостью устроить совещание на ходу, «Коммерсантъ Стиль» выбрал самую удобную мужскую обувь для долгих городских прогулок.

На вопрос, какой должна быть обувь для городских прогулок, большинство наших респондентов отвечали следующее: удобство, практичность и пружинистый, упругий ход, так как «город городом, а ремонт дорог и тротуаров не останавливается в столице вплоть сильных морозов». Обувь на плоской, гладкой подошве для таких целей не подходит вовсе. Некоторые современные мужчины, говоря о своих обувных пристрастиях, сразу обозначают свой любимый бренд, называя себя «найкоголиками» или «сникерхедами». Они покупают модели на разные случаи жизни у понравившегося бренда и могут оставаться лояльными долгое время. Вывод: для покорения городских ландшафтов необходимы прочные модели из водостойкой кожи или твердого вощеного хлопка с прочной резиновой подошвой и утепленной подкладкой, ну и, конечно, с современным дизайном. В этом сезоне интересную пару выпустили Lacoste, назвав свою новую версию городских ботинок Urban Breaker. Модель вдохновлена хайкингом, при этом с ее помощью можно сформировать отличный городской аутфит, сочетая эту обувь с темными джинсами, свитшотом и пуховиком.

Амортизация стопы в «прогулочной обуви» важна, как ни в какой другой. Широкую ребристую подошву позаимствовали у трекинговой обуви и Burberry. Их модель будет современно смотреться не только с паркой, но и с объемным пальто. У Balenciaga можно найти черные ботинки Strike, которые напоминают армейские берцы. Их массивная подошва с глубоким протектором обезопасит обладателя от падений на заледенелой столичной плитке. Более сдержанный вариант у итальянцев Bottega Veneta с толщиной подошвы в 3 см. Эта обувь органично впишется в повседневный образ с бежевым джемпером и брюками в тон.

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«Коммерсантъ Стиль» выбрал обувь, в которой можно не бояться морозов и совершать долгие прогулки по заснеженным улицам, и делится важными советами, которые, возможно, облегчат процесс покупки.

Мерить такую обувь нужно обязательно с носком поплотнее.

Необходимо прогуляться в такой обуви хотя бы по магазину, прежде чем решить, стоит ли ее покупать. Вероятно, потребуется больше нескольких минут, чтобы определить, подходит ли эта пара.

Кроме того, во время примерки ботинки могут быть немного жесткими, но если они слишком жесткие, вероятно, нужно попробовать другой размер или другую марку.









Елена Кравцун