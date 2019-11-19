Гендиректор T-Mobile покидает свой пост

Американский оператор сотовой связи T-Mobile сегодня, 19 ноября, объявил, что его генеральный директор Джон Леджер покинет свою должность по истечении контракта, действующего до 30 апреля 2020 года. Его сменит нынешний исполнительный директор компании Майк Стиверт.

Решение господина Леджера не выдвигать свою кандидатуру на пост генерального директора на еще один срок принято на фоне слухов, что именно он может стать новым главой стартапа коворкингов WeWork. Сервис коворкингов надеется, что новый глава сумеет стабилизировать положение дел в WeWork, который совсем недавно считался одним из самых перспективных стартапов в мире, оценивался почти в $50 млрд и готовился к IPO, но оказался в очень сложной финансовой ситуации, лишился основателя и гендиректора Адама Неймана и был выкуплен своим крупнейшим акционером японской компанией Softbank.

T-Mobile, в свою очередь, сейчас находится в финальной стадии сделки по слиянию с другим американским мобильным оператором — Sprint. Крупнейшим акционером последнего также является Softbank. Официальных подтверждений переговоров между Softbank и господином Леджером пока не было, а сам он заявляет, что пока сосредоточится на завершении сделки между T-Mobile и Sprint.

Кирилл Сарханянц