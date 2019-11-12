СМИ: WeWork приглашает главу T-Mobile на пост генерального директора

Стартап WeWork ведет переговоры с главой американского оператора беспроводной связи T-Mobile Джоном Леджером, чтобы он возглавил этот проблемный сервис коворкингов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Сервис коворкингов надеется, что новый глава сумеет стабилизировать положение дел в WeWork, который совсем недавно считался одним из самых перспективных стартапов в мире, оценивался почти в $50 млрд и готовился к IPO, но оказался в очень сложной финансовой ситуации, лишился основателя и гендиректора Адама Неймана и был выкуплен своим крупнейшим акционером японской компанией Softbank. По словам источников, сейчас WeWork подыскивает нового генерального директора, который смог бы возглавить стартап уже в январе.

Гарантий того, что господин Леджер, который руководит T-Mobile с 2012 года и до этого работал в AT&T и Dell, согласится перейти в WeWork, нет. Не исключено, что WeWork предложит пост гендиректора и кому-то другому, переговоры с другими потенциальными кандидатами также ведутся, сообщают источники.

О том, почему сервис WeWork оказался в сложной ситуации, читайте в публикации “Ъ” «Мы в месте, но не многие знают, в каком».

Алена Миклашевская