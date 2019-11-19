Пассажиропоток аэропорта Пулково с января вырос на 8,3%

За период с января по октябрь пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 8,3%. За десять месяцев авиагавань приняла и отправила 16,8 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом).

За октябрь аэропорт увеличит пассажиропоток на 10,6%, по сравнению с октябрем 2018 года. Пассажиропоток за месяц составил 1,7 млн человек. В пресс – службе ВВСС добавили, что на международные направления в октябре пришлось 670,9 тыс. туристов от всего пассажиропотока. Рост числа пассажиров на международных линиях составил 10,7%.

Наиболее востребованными направлениями за 10 месяцев текущего года стали Москва, Симферополь, Сочи, Анталья и Минск.