Лжетеррорист задержан за сообщение о готовящемся взрыве на проспекте Кирова

В отношении жителя Заводского района Саратова возбуждено уголовное дела по факту ложного сообщения о готовящемся теракте (ч.1 ст.207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По имеющимся данным, неизвестный позвонил в дежурную часть отдела полиции №2 городского УМВД и сообщивший о возможном совершении «общественно опасных действий» в доме на проспекте Кирова. Был обследован дом и проспект, взрывное устройство не обнаружено.

Подозреваемым оказался 29-летний саратовец, ранее судимый, в том числе за аналогичные преступления.

Марина Ковалева