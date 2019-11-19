«Мираторг» пообещал не строить свинокомплексы в местах сражений на Курской дуге

Агрохолдинг «Мираторг» пообещал не строить новые животноводческие комплексы в Поныровском районе на территории памятных мест, связанных с историческими событиями Курской битвы, сообщила пресс-служба региональной администрации. Компания также при поддержке администраций Курской области и Поныровского района намерена содействовать центру «Поиск» для проведения поисковой кампании в местах боев на Курской дуге, примыкающих к строящимся объектам холдинга.

Кроме того, речь идет о торжественном перезахоронении бойцов, реставрации и ремонте других воинских захоронений, которые содержатся на средства муниципальных бюджетов. Меморандум о соответствующих намерениях подписали заместитель губернатора Сергей Стародубцев, генеральный директор компании «Мираторг-Курск» Сергей Куликовский, глава Поныровского района Владимир Торубаров и председатель Совета Курской областной молодежной патриотической общественной организации Центр «Поиск» Игорь Цуканов. По словам Игоря Цуканова, уже построенные свинокомплексы агрохолдинга находятся вне зоны боев. Но там был ближний тыл, размещались передвижные медицинские пункты, шло подкрепление. Власти региона планируют установить охранные зоны, включающие зоны регулирования застройки, зоны ограничения хозяйственной деятельности и зону, где любое строительство будет запрещено.

«Мираторг» в свою очередь обязуется установить на животноводческих комплексах лагуны закрытого типа с дополнительной системой предварительной сепарации стоков и высадить защитные лесополосы для «этически приемлемого для мемориальной зоны ландшафтного вида».

Ранее инициативная группа жителей села Ольховатка Поныровского района обратилась к губернатору Роману Старовойту с просьбой объявить район, ставший местом ожесточенных боев во время Курской битвы, мемориальной зоной. До этого жители добились приостановки строительства двух свинокомплексов «Мираторга» в Фатежском и Поныровском районах. После выявления строительства без разрешительной документации власти региона остановили стройку до получения документов, а затем объявили о «консервации» объектов и проведении публичных слушаний об их дальнейшей судьбе.

Подробнее о протестах против свинокомплексов — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова