Двоих родственников Рауля Арашукова оставили под стражей

Ставропольский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании родственникам Рауля Арашукова Беслану Арашукову и Ахмеду Коцбе меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу суда. Ахмед Коцба — брат супруги Арашукова-старшего,работавший до последнего времени заместителем директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь», а Беслан Арашуков — сын двоюродного брата Рауля Арашукова, занимавший с 2012 года должность директора ООО «Ставрополькартон».

Как ранее писал “Ъ”, фигурантов задержали в Ставрополе в конце октября. Они подозреваются, как и все задержанные по делу о хищениях газа, в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Перед задержанием по месту жительства обоих фигурантов в селении Хабез прошли обыски.

Напомним, самый молодой сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января в Москве и Санкт-Петербурге. Арашукову-младшему вменяют сразу несколько статей. Кроме участия в преступном сообществе следствие подозревает его в соучастии в убийствах лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и кандидата на пост премьера правительства КЧР Фраля Шебзухова, а также в давлении на свидетеля. Рауля Арашукова считают создателем преступного сообщества, из-за махинаций которого было похищено 30 млрд руб.

Дарья Голякова