В Саратове возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов от наркотиков

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении участника организованной группы, подозреваемого в легализации и обналичивании денежных средств, полученных от продажи наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Запрещенные вещества сбывались через интернет-магазин.

По данным полиции, один из участников группы, используя персональные данные, счета и банковские карты, оформленные на своих знакомых, не знавши о незаконной деятельности фигуранта, в течение нескольких месяцев легализовал около 300 тыс. руб.

Марина Ковалева