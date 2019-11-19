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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов от наркотиков

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении участника организованной группы, подозреваемого в легализации и обналичивании денежных средств, полученных от продажи наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Запрещенные вещества сбывались через интернет-магазин.

По данным полиции, один из участников группы, используя персональные данные, счета и банковские карты, оформленные на своих знакомых, не знавши о незаконной деятельности фигуранта, в течение нескольких месяцев легализовал около 300 тыс. руб.

Марина Ковалева


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