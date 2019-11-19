Голикова не считает, что с российским образованием «что-то не так»

Мнение о том, что с российским образованием «что-то не так», неверно, полагает вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. По ее словам, развитие образования в России движется в правильном направлении.

«Вы знаете, очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение»,— сказала вице-премьер на открытии конкурса «Учитель будущего» в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

При этом госпожа Голикова напомнила о необходимости профессионального роста учителей. «Безусловно, то, что было хорошо вчера, наверное, хорошо будет сегодня. Но то, что хорошо сегодня, можно использовать завтра, но уже невозможно будет использовать послезавтра»,— добавил она.

Напомним, президент России Владимир Путин в майских указах 2018 года поставил задачу попасть в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования (сейчас Россия занимает 34–36-е место). Для достижения цели создан нацпроект «Образование». Он рассчитан на шесть лет и состоит из десяти федеральных проектов, на реализацию которых будет выделено 723,3 млрд руб.

О задачах нацпроекта — в материале “Ъ” «Образование в цифровой среде».