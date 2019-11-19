Инвестфонд Russell Investments выставлен на продажу

Инвестфонд Russell Investments, в портфеле которого активы на $293 млрд, выставлен на продажу. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, TA Associates, владеющий Russell, уже нанял Goldman Sachs для поиска потенциального покупателя.

Russell Investments был образован в 2015 году, когда London Stock Exchange Group выделила свой бизнес по управлению активами в самостоятельную дочернюю организацию. В том же году LSEG договорилась о продаже Russell Investments американскому хедж-фонду TA Associates за $1,15 млрд. Сделка была завершена в 2016 году. Это была последняя на сегодняшний день оценка стоимости инвестфонда. Сколько за него попытается выручить TA Associates — пока не известно.

Кирилл Сарханянц