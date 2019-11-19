Мэрия Уфы закупит в Перми дорожные реагенты на 161 млн рублей

Администрация Уфы заключит контракт стоимостью 161,16 млн руб. с пермским ООО Торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов» на поставку зимних дорожных реагентов. Продукция будет направлена в службы по благоустройству районных администраций. Пермский поставщик стал единственным участником аукциона.

По условиям контракта с 1 января до 29 февраля он должен поставить в Уфу 8,55 тыс. т противогололедного материала, в том числе 6 тыс. т — двухфазных, 2,55 тыс. т — твердых реагентов. Большая часть материалов позже будет передана в Кировский и Советский районы (по 1,7 тыс. т), в Орджоникидзевский и Октябрьский должно поступить по 1,3 тыс. т, в Калининский и Ленинский — по 1 тыс. т, в Демский район — 427 кг.

ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов», по данным kartoteka.ru, образовано в апреле 2010 года. Принадлежит предпринимателю Халэфу Гильфанову — основному владельцу Уральского завода противогололедных материалов (производитель дорожных реагентов).

Майя Иванова