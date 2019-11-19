Стартовал конкурс на пост министра спорта Нижегородской области

Начался прием заявок претендентов на пост министра спорта Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Конкурс пройдет на портале «Команда правительства» в два этапа: заочный (заполнение анкет и прохождение тестов) продлится до 10 декабря, после этого успешных кандидатов пригласят в очный тур.

Напомним, прежний глава нижегородского минспорта Сергей Панов был уволен в ноябре после пяти лет работы в ведомстве. В ответ на просьбу “Ъ-Приволжье” прокомментировать причину ухода он ответил: «Все вопросы – к губернатору». С 11 ноября обязанности министра исполняет замглавы ведомства Алексей Москвин.

Анастасия Еремина