Роскачество рассказало о признаках хорошего вина

При оценке качества вина следует учитывать внешний вид, аромат и вкус напитка, рассказали в Роскачестве. В организации предупреждают: химическая оценка качества вина в домашних условиях может привести к неправильным выводам.

«В домашних условиях вам, скорее всего, недоступны даже самые простые методы физико-химического анализа вин <…> Популярная в интернете методика проверки вина водой в тазике подойдет только тем, кто плохо учился в школе»,— настаивает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам господина Лоевского, при оценке вина следует обратить внимание на прозрачность и чистоту напитка. Так, если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено. О низком качестве вина также говорит «мышиный тон», оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы. Если на вкус вино имеет обжигающий оттенок, значит, в нем превышена норма содержания уксусной кислоты.

В начале ноября стало известно, что в России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах. Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.