Проект планировки трамвайной линии в микрорайон Губернский завершат в 2020 году

В будущем году власти Краснодара планируют завершить разработку проекта планировки территории для размещения трамвайной линии по улице Красных Зорь. Предполагается, что трамваи будут двигаться от улицы Достоевского, где в настоящее время находится разворотное кольцо, по улицам Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и Героев-Разведчиков до разворотного кольца по улице Домбайской, 8/1 в микрорайоне Губернский.

Помимо этого, в 2020 году планируется переименовать остановки общественного транспорта по улице Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы. «Одна из остановок около парка “Краснодар” до сих пор называется “Цветочный рынок”, тогда как сам рынок сейчас работает по другому адресу», - сообщили в мэрии.

Кроме того, в планах городской администрации построить тротуар на въезде в поселок Плодородный от улицы 40-летия Победы, а также при наличии финансирования приступить к реконструкции дороги и прилегающих территорий по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. В планах расширить проезжую часть до пяти полос, а также построить сеть ливневой канализации, тротуары, остановочные пункты и сеть уличного освещения.

При наличии финансирования также планируется приступить к реконструкции дороги по улице Александровской от Букетной до Константиновской и завершить разработку проекта реконструкции дороги по улице Домбайской от 1 Мая до Героев-Разведчиков.

Дмитрий Михеенко