Moody's прогнозирует слабость мировой экономики в 2020 году

В следующем году мировая экономика будет расти медленно, сообщило агенство «Прайм» со ссылкой на доклад международного рейтингового агентства Moody's. Основными рисками для глобальной экономики останутся внешнеторговые противоречия, в частности торговая война Китая и США, и меры протекционизма.

«Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времен рецессии 2009 года»,— говорится в докладе Moody's.

Как отмечают эксперты агентства, на ситуацию в 2020 году также повлияет замедление экономического роста США и Китая. «Рост в странах с развитой экономикой замедлится… тогда как рост во многих странах с развивающейся экономикой будет ниже среднего из-за замедления в Китае и прекращения роста мировой торговли»,— полагает аналитик Элена Дуггар.

Мониторинг глобальной экономики — в материале “Ъ” «Темпы мировой торговли движутся к нулю».