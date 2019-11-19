Свердловских застройщиков частично освободили от налога на имущество

Заксобрание Свердловской области освободило застройщиков от уплаты налога на имущество, не учитываемого на балансе и построенного по договору долевого участия через через эскроу-счета. Налоговая льгота будет действовать в течение двух лет. Соответствующие изменения в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты депутатами на заседании во вторник.

«Это позволит снизить негативные последствия от эскроу-счетов. Указанная мера будет способствовать отказу застройщиков от применения серых схем (продажа площадей через третьих лиц) и создавать механизм купли-продажи от застройщика к человеку. Также это позволит поддерживать малых застройщиков», — пояснил председатель бюджетного комитета Владимир Терешков.

Напомним, с 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования: застройщик должен завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья переведут деньги. Компания сможет получить средства только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на возведение объектов по специальным процентным ставкам.

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Анастасия Реутова