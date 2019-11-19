Новосибирские власти просят «мусорного» оператора активнее заключать договоры с юрлицами

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка поручил региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» активнее заключать договоры на оказание услуг с юридическими лицами. «Девять тысяч заключенных договоров относительно той базы, о которой мы говорим (около 30 тыс. юрлиц),— это всего 30%»,— сказал Сергей Семка на совещании, прошедшем в областном правительства. По словам директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, общий сбор платежей в регионе за услуги регоператора приближается к 72%.

Напомним, с января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с отходами. «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») была выбрана региональным оператором по обращению с ТКО в регионе в июле 2018 года сроком на десять лет. Еще в 2016 году новосибирские власти заключили с компанией сорокалетнее концессионное соглашение о строительстве двух предприятий по утилизации ТКО и двух полигонов для захоронения мусора в Новосибирской области за 6,5 млрд руб., но власти намерены изменить условия документа.

О конфликте между подрядчиками и оператором читайте в материале “Ъ” «Вынесли мусор»

Оксана Павлова