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Суд лишил водительских прав сибирского депутата Госдумы

Гагаринский райсуд Москвы лишил водительских прав на полтора года депутата Госдумы от четырех сибирских регионов Николая Герасименко («Единая Россия»), минувшим летом сбившего мотоциклиста на своем автомобиле. Как сообщили в пресс-службе суда, парламентарий признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Ранее с него была снята неприкосновенность.

Господин Герасименко не присутствовал на заседании суда из-за гипертонического криза, но он не пытается уйти от наказания, приводит ТАСС слова адвоката депутата. «Без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде»,— заявила защитник. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения копии решения.

В июне этого года Николай Герасименко на своей машине сбил на Ленинском проспекте в Москве мотоциклиста и, как писали СМИ, якобы скрылся с места происшествия. Позже депутат признал, что стал участником ДТП, когда в его автомобиль на большой скорости въехал мотоциклист. По словам Николая Герасименко, серьезных травм из-за аварии никто не получил, а сам он с места происшествия не скрывался. Тем не менее в суд было направлено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП.

Николай Герасименко стал депутатом Госдумы в 1995 году, с тех пор пять раз переизбирался. В нижней палате российского парламента он представляет интересы Алтайского края, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей. Входит во фракцию «Единой России», является членом комитета по охране здоровья.

Илья Галагуз


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