В Краснодарском крае остались непотушенными три очага природных пожаров

По состоянию на вечер понедельника, 18 ноября, на территории Краснодарского края действовали три очага природных пожаров в Сочи и Туапсинском районе. Все они в настоящее время локализованы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

К ликвидации лесных пожаров на Кубани привлечено 288 человек и 60 единиц техники. В Сочи организована работа авиации МЧС России. С вертолета Ми-8 произведено 18 сбросов, с нарастающим итогом – 103 сброса. В готовности к реагированию находится самолет БЕ-200, базирующийся в Ростове-на-Дону.

В течение минувших суток, 18 ноября, было ликвидировано четыре ранее действовавших лесных пожара на территории края. В Мостовском районе в целях мониторинга лесопожарной обстановки применяются беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, более 360 человек приступили к круглосуточному патрулированию въездов в лесные массивы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении на территории всего края особого противопожарного режима.

Василий Хитрых