Петербург по электронным визам в 2020 году посетят не менее 500 тыс. туристов

Петербург в будущем году по электронным визам посетят не менее 500 тыс. туристов. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в 2020 году в Санкт – Петербург приедут более 9 млн туристов. «Минимум 500 тыс. из них - по электронной визе», — сообщил он в эфире «Радио России Санкт-Петербург».

Напомним, что город и Ленобласть за первый месяц после ввода электронных виз посетили около 16 тыс. иностранных граждан. Наибольшая часть из них приходится на путешественников из Прибалтики, Скандинавии, Германии и Франции.