Siemens рассказал о двухэтажных поездах на базе «Уральских локомотивов»

Новый двухэтажный поезд для России должен быть полностью разработан и поставлен в рамках СП «Уральские локомотивы» (группы "Синара" и концерна Siemens). Сейчас по проекту идет стадия техзадания. Об этом в интервью "Ъ" рассказал глава Siemens в России Александр Либеров.

«В марте 2019 года «Уральские локомотивы» и ОАО РЖД подписали соглашение о возможности производства поездов двухуровневой компоновки. Здесь у Siemens есть технологии — например, известный двухэтажный поезд RRX в Германии, который мы создали и выпускаем. Новый поезд для РФ должен быть полностью разработан и поставлен в рамках СП. Это должен быть такой же российский поезд (как «Ласточка».— “Ъ”), с использованием немецкой технологии. Мы выполняем расчеты и ведем переговоры с ОАО РЖД по экономической целесообразности, по требованиям к поезду, чтобы сделать коммерческое предложение. То есть сейчас стадия технического задания», — рассказал господин Либеров.

Он отметил, что эти поезда не будут конкурировать с «Ласточкой». Скорее всего, они будут использоваться на дальних расстояниях. Там могут быть, например, спальные вагоны.

«Мы рассчитываем более чем на 1 тыс. вагонов, чтобы было целесообразно локализовать поезд полностью. Конкретные цифры — это уже предмет коммерческих переговоров с ОАО РЖД. Но мы видим рыночные перспективы для этого поезда, он интересен», — рассказал он, добавив, что конкретной даты по этому проекту пока нет.

Завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) занимается проектированием, производством и техническим обслуживанием подвижного состава нового поколения. В 2014 году завод начал выпускать «Ласточку», они курсируют на МЦК и регулярных маршрутах ОАО «РЖД» в Московской, Свердловской, Ленинградской и других областях.